V Mariboru o dobrih praksah prostorskega razvoja

Maribor, 29. septembra - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) in Skupnostjo občin Slovenije danes v Mariboru organizira mednarodno konferenco Vsi kraji so pomembni. Njen namen je predstaviti navdihujoče dobre prakse, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja ljudi v vseh krajih.