Alternativne Nobelove nagrade letos za aktiviste s področja podnebja in človekovih pravic

Stockholm, 29. septembra - Letošnji prejemniki nagrade Right Livelihood ali t. i. alternativne Nobelove nagrade so aktivisti in organizacije, ki spodbujajo druge k boju za človekove pravice in proti podnebnim spremembam, so danes sporočili organizatorji. Dobitniki nagrad prihajajo iz Kameruna, Rusije, Kanade in Indije.