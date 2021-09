Singapur, 29. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znašle pod velikim pritiskom, potem ko so se v torek znašle na najvišji ravni v zadnjih treh letih. Danes so se vendarle znižale, in sicer zaradi slabšega razpoloženja na finančnih trgih in rasti zalog črnega zlata v ZDA.