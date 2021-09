Azijske borze večinoma z občutnimi padci

Tokio, 29. septembra - Indeksi na azijskih borzah so danes večinoma zašli globoko v rdeče in s tem sledili torkovim gibanjem na ameriškem Wall Streetu. Padci so posledica splošne negotovosti, ki sta jo še podkrepila rast obresti na ameriške državne obveznice in okrepitev tečaja dolarja na najvišjo raven v 11 mesecih.