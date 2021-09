Palmeiras vnovič v finalu pokala libertadores

Belo Horizonte, 29. septembra - Nogometaši Palmeirasa iz Sao Paula so si vnovič priigrali nastop v finalu pokala libertadores. Branilci naslova so na povratni tekmi pri Atleticu Mineiri v Belo Horizonteju iztržili neodločen izid 1:1 (0:0) in napredovali po zaslugi pravila o doseženem golu v gosteh, saj se je prva tekma končala brez golov.