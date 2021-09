Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 9.)

Ljubljana, 28. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah s koronavirusom in o zaskrbljenosti zavoljo naraščanja smrtnih žrtev ter vse večjega števila otrok in mladih na intenzivni negi. Poročale so tudi o sporazumu o povolilnem sodelovanju štirih slovenskih levih in liberalnih opozicijskih strank ter o aretaciji tihotapcev kokaina v Evropi.