Večer o možnosti novega političnega igralca (29. 9.)

Maribor, 28. septembra - Matija Stepišnik v komentarju Marš na volitve piše o podpisu sporazuma o povolilnem sodelovanju opozicijskih strank, ki stojijo nasproti premiera Janeza Janše. Meni, da v akciji lahko razberemo poskus javne demonstracije, da so stranke razdrobljene leve sredine sposobne sodelovati po vseh razprtijah, ki so pripeljale do sesutja Šarčeve vlade.