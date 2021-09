Hojs na obisku v Zasavju o delu policije in varnostnih razmerah

Zagorje ob Savi, 28. septembra - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs z delegacijo se je v okviru vladnega obiska v zasavski regiji srečal z vodstvom in policisti Policijske uprave Ljubljana. Med obiskom policijskih postaj Litija, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje se je seznanil z delom policije in varnostnimi razmerami na tem območju, so objavili na spletnih straneh vlade.