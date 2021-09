V Hrastniku ministra Vizjaka opozorili na problematiko vodotokov in plazov

Hrastnik, 28. septembra - Ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka so ob vladnem obisku Zasavja v Hrastniku opozorili na problematiko vodotokov in plazov, z županom Markom Funklom pa sta govorila tudi državnem prostorskem načrtu za traso ceste Hrastnik-Zidani most. Uredba o tem bo predvidoma sprejeta to jesen. Tema pogovorov so bila tudi oskrbovana stanovanja.