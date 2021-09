Projekt Uživajmo podeželje po osmih letih dobil nadaljevanje

Portorož, 28. septembra - Prvi kolesarsko-pohodniški vodnik po Slovenski Istri z naslovom Uživajmo podeželje, ki je izšel leta 2013, je dobil nadaljevanje. Uživajmo podeželje 2 vključuje 53 tematskih poti, ki so bile nadgrajene, urejene in očiščene, vzpostavljena pa sta bila tudi pravilnik o označevanju poti in register tematskih poti.