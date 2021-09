Odbor podprl dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ljubljana, 28. septembra - Odbor za delo je na današnji nujni seji obravnaval predlog Levice o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Stranke z izjemo koalicijskih SDS, NSi in SMC so podprle dopolnila in zakon, s katerim so v Levici predlagali, da se obdobje prostovoljne vključitve v zavarovanje po 1. januarju 2013 šteje v pokojninsko dobo brez dokupa.