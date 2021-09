Vreme: V sredo sprva spremenljivo oblačno, do večera bodo padavine zajele večji del države

V sredo dopoldne se bo prehodno delno zjasnilo, nato se bo oblačnost povečala. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer razširile na večji del Slovenije in nadaljevale v noč. Zvečer bo za krajši čas zapihal severovzhodnik, na Primorskem pozno zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno, dež bo do jutra večinoma ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali. Pihal bo severovzhodni veter. V petek bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno, drugod bo precej nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati padavine, deloma plohe, ki se bodo zvečer širile nad večino sosednjih pokrajin. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho.