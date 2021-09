Na medparlamentarni konferenci o novih virih financiranja porabe

Ljubljana, 28. septembra - Osrednji govorci na medparlamentarni konferenci o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v EU so pri okrevanju po pandemiji izpostavili nujnost sodelovanja in solidarnosti. Pri iskanju novih virov so govorili o svetovnem digitalnem davku in preprečitvi selitve izpustov zaradi podnebnih ukrepov.