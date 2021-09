Lagardova: ECB ne sme pretiravati v odzivu na prehodno visoko inflacijo

Frankfurt, 28. septembra - Evropska centralna banka (ECB) po besedah njene predsednice Christine Lagarde ne sme pretiravati v odzivu na prehodne težave v dobavnih verigah, ki so inflacijo pognale nad ciljno mejo dveh odstotnih točk. "Trenutno pomanjkanje surovin in ključnih delov, kot so polprevodniki, nimajo vpliva na srednjeročno obdobje," je prepričana.