V amsterdamskem Rijksmuseumu razstava renesančnih portretov

Amsterdam, 2. oktobra - V amsterdamskem Rijksmuseumu je na ogled razstava renesančnih portretov. Kot je na predstavitvi razstave povedal direktor muzeja Taco Dibbits, so tako cesarji in plemstvo kot tudi bogati meščani v 15. in 16. stoletju naročali svoje portrete, saj so želeli, da se ohrani spomin nanje.