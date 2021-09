V ljubljanski Operi za uvod v sezono združili deli Stravinskega Apollon Musagete in Oedipus rex

Ljubljana, 28. septembra - V SNG Opera in balet Ljubljana so na oder postavili balet Apollon Musagete in operatorij Oedipus rex Igorja Stravinskega. Po snovanju predstave, ki združuje deli iz skladateljevega klasicističnega obdobja, so moči združili režiser in scenograf predstave Rocc, koreograf Renato Zanella in dirigent Aleksandar Marković. Premiera bo v četrtek.