Danes mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Ljubljana, 29. septembra - Danes je mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Zmanjšanje izgub hrane in odpadkov je zelo pomembno, saj prispeva k uresničevanju širših izboljšav kmetijsko-živilskih sistemov v smeri doseganja zanesljive preskrbe s hrano, varnosti hrane, izboljšanja kakovosti hrane in doseganja prehranskih rezultatov, poudarja FAO.