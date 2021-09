Bruselj v primeru dieselgate VW pozval k izplačilu nadomestila vsem potrošnikom v EU

Bruselj, 28. septembra - Evropska komisija in organi EU za varstvo potrošnikov so Volkswagen pozvali, da v povezavi z afero dieselgate plača nadomestilo vsem potrošnikom v EU, tudi tistim, ki prebivajo izven Nemčije. "Volkswagnove poslovne prakse glede trženja dizelskih avtomobilov, opremljenih z nedovoljenimi sistemi, kršijo zakonodajo EU o varstvu potrošnikov," so jasni.