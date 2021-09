Piranski Pomorski muzej predstavil knjigo o dvižnem mostu in delu zgodovine Pirana

Piran, 28. septembra - Knjiga Nekoč je v Piranu stal dvižni most: Zgodba o mostu je tudi zgodba o Piranu avtorja Gorazda Humarja prinaša dokumentirano zgodbo nekdanjega slikovitega in unikatnega dvižnega mostu v Piranu. Ob današnji predstavitvi knjige so predstavili tudi originalni dukal beneškega doža iz leta 1578 o gradnji mostu.