Pahor in Levits družno za krepitev in širitev EU

Ljubljana, 28. septembra - Na uradnem obisku v Sloveniji se danes in v sredo mudi latvijski predsednik Egils Levits. Po današnjih pogovorih sta z gostiteljem, slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem izpostavila sorodnost njunih mnenj in odlične odnose držav, predvsem pa velik pomen Evrope. Pozvala sta h krepitvi EU in še posebej podprla širitev unije na Zahodni Balkan.