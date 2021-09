Evropska komisija s predplačili Avstriji, Češki in Hrvaški za okrevanje in odpornost

Bruselj, 28. septembra - Evropska komisija je danes Avstriji izplačala 450 milijonov evrov, Češki 915 milijonov evrov in Hrvaški 818 milijonov evrov kot predplačilo iz sklada za okrevanje in odpornost. Zneski predstavljajo po 13 odstotkov denarja, ki so jih iz sklada odobrili za vsako izmed teh treh držav članic EU.