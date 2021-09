Objavljen poziv k sodelovanju na 27. bienalu oblikovanja

Ljubljana, 28. septembra - Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je v sodelovanju s Centrom za kreativnost objavil poziv k sodelovanju na 27. bienalu oblikovanja. Ta bo potekal pod naslovom Supervernakularno in pod kuratorstvom Jane Withers. Osrednja razstava bienala bo na ogled med 26. majem in 29. septembrom 2022 v MAO. Poziv je odprt do 25. oktobra.