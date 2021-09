V Komisiji pravičnost in mir v podporo prizadevanjem za čim širše cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 28. septembra - V Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci so prepričani, da je cepljenje eden od najbolj učinkovitih ukrepov za omejitev in izkoreninjenje pandemije covida-19. Zato podpirajo spodbujanja državljanov k cepljenju. Odgovornost vsakega državljana je, da zaščiti svoje zdravje in življenje in zdravje svojih bližnjih, so zapisali.