Dan šolskega mleka za izboljšanje prehranskih navad mladih in otrok

Ljubljana, 29. septembra - Svetovni dan šolskega mleka letos obeležujemo že 21. leto zapored. Poteka v okvirju šolske sheme, ki si prizadeva za izboljšanje prehranskih navad otrok in mladih, kar pomaga tudi pri zmanjševanju odstotka prekomerne teže in debelosti med otroci in mladimi, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.