V Sevnici se lotevajo prenove in dograditve kanalizacije

Sevnica, 28. septembra - Občina Sevnica je s tamkajšnjo Komunalo danes podpisala pogodbo za prenovo in dopolnitev kanalizacije na območju obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici in Drožanjski cesti pod gradom ter Pod Vrtačo. Vrednost pogodbenih del z davkom znaša 800.000 evrov. Občina si je za naložbo zagotovila evropsko in državno denarno podporo.