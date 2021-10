V družbi hudičev in angelov začetek drugega dela 24. Pripovedovalskega festivala

Ljubljana, 3. oktobra - S predstavo Hudiči pa z angeli plešejo se drevi v Cankarjevem domu (CD) začenja drugi del 24. Pripovedovalskega festivala. Ljudske zgodbe o angelih in hudičih bosta pripovedovala Tamara Avguštin in Janez Škof, z glasbo ju bo pospremil Samo Kutin. V prihodnjem tednu bosta na sporedu še predstavi Zidanje Skadra in Tristo zajcev, so sporočili s CD.