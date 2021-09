V Galeriji Veselov vrt prostorska postavitev Katje Oblak

Ljubljana, 29. septembra - V Galeriji Veselov vrt na Komenskega 8 bodo odprli razstavo Katje Oblak. Postavitev z naslovom Naj kod zasadim bore je avtoričin poklon borom in gozdovom v Ljubljanski okolici, Beli krajini in tudi Krasu, saj do njega čuti nekaj posebnega. Predvsem pa je poklon črnemu boru, avtohtonemu drevesu, ki zaznamuje Kras s svojo lepoto in veličino.