Mineva 90 let od rojstva igralke Anite Ekberg

Malmö, 29. septembra - Švedska igralka Anita Ekberg je svetovno slavo dosegla z vlogo v filmu Federica Fellinija Sladko življenje in nato postala režiserjeva muza. S svojo bujno postavo, svetlimi lasmi in modrimi očmi je nato obveljala za femme fatale filmske industrije v 50. in 60. letih minulega stoletja. Danes mineva 90. let od njenega rojstva.