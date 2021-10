V Zagrebu se začenja 14. Subversive festival z bogatim filmskim programom

Zagreb, 3. oktobra - Post-covid demokracija: Etika boja in poetika solidarnosti je osrednja tema 14. Subversive festivala, ki se bo danes začel v Zagrebu. Poleg številnih forumov in predavanj, je napovedan tudi bogat filmski program, v katerem bodo prikazali več deset filmov. Subversive festival bo do 23. oktobra potekal na več lokacijah po Zagrebu.