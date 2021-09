Analitiki: Od Nemčije po volitvah na ravni EU pričakovati precej kontinuitete

Bruselj, 28. septembra - Od Nemčije je mogoče tudi po volitvah, na katerih so v nedeljo po šestnajstletni vladavini konservativcev zmagali socialdemokrati, na ravni EU pričakovati več kontinuitete kot odstopanj od sedanjih politik, menijo analitiki, ki so danes sodelovali v razpravi o posledicah izida nemških volitev v pripravi think tanka EPC.