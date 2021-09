Industrija lani uporabila skoraj petino več vode kot v letu 2019

Ljubljana, 28. septembra - Ugodne hidrološke razmere v letu 2020 so povzročile, da je bilo v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki, saniranjem okolja uporabljene več vode. Uporabilo se je 103,102 milijarde kubičnih metrov vode, kar je 18 odstotkov več kot leto prej.