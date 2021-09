Severna Koreja znova izstrelila raketo

Pjongjang/Washington/Seul, 28. septembra - Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske danes izstrelila raketo kratkega dosega. Po navedbah japonskega obrambnega ministrstva se zdi, da je šlo za balistično raketo. V Južni Koreji in ZDA so bili kritični do Pjongjanga, ta pa je branil svojo pravico do nacionalne obrambe.