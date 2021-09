Uefa ustavila disciplinski postopek proti upornikom superlige

Nyon, 28. septembra - Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je sinoči ustavila disciplinski postopek proti Barceloni, Real Madridu in Juventusu zaradi njihove vpletenosti v ustanovitev kontroverzne superlige. Madridsko sodišče je minuli teden odločilo, da mora Uefa zaustaviti postopek in krovna evropska organizacija je v ponedeljek to tudi storila.