Ashleigh Barty odpovedala nastop v Indian Wellsu

Indian Wells, 28. septembra - Številka 1 na mednarodni teniški lestvici WTA Ashleigh Barty je odpovedala nastop na bližnjem turnirju v Indian Wellsu, so sporočili ameriški prireditelji tega turnirja. Poleg Avstralke na kalifornijskem turnirju, ki bo med 4. in 17. oktobrom, ne bosta nastopili niti Japonka Naomi Osaka in Američanka Serena Williams.