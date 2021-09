Senatni republikanci v ZDA blokirali podaljšanje financiranja dela zveznih agencij

Washington, 28. septembra - Republikanski senatorji so v ponedeljek v skladu s pričakovanji blokirali nadaljevanje financiranja dela vladnih agencij in glasovali proti predlogu ustreznega zakona, ki je bil potrjen v predstavniškem domu kongresa z le demokratskimi glasovi. Vladne agencije imajo denar uradno le do četrtka, ko poteče proračunsko leto 2021.