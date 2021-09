Pri Mladinski knjigi slikanica o botrstvu, strip o Vampirčku in tri Čebelice

Ljubljana, 28. septembra - V sveži knjižni beri Mladinske knjige za mlade bralce sta slikanica Botrovo darilo Boštjana Gorenca - Pižame ter prevod stripa Joanna Sfarja Vampirček gre v šolo, ki so ga izdali v sozaložništvu z Zavodom Stripolis. V zbirki Čebelica pa so izšle še slikanice Lisičke Anite Leskovec, Igravčki Davida Bedrača ter Obliž za moč in pogum Barbare Hanuš.