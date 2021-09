Prvaki LMŠ, SD, Levice in SAB bodo podpisali in predstavili sporazum o povolilnem sodelovanju

Ljubljana, 28. septembra - Vodje strank LMŠ, SD, Levica in SAB - Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek - bodo danes podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Ob tem bodo tudi predstavili vsebino sporazuma, ki so jo v preteklem tednu soglasno potrdili organi teh strank.