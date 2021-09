Kitajska in Rusija upata na nadaljevanje sodelovanja z nemško vlado

Moskva/Peking, 27. septembra - Peking je danes po volitvah v Nemčiji izrazil upanje, da bosta državi še naprej dobro sodelovali in da bo nemška vlada nadaljevala svojo uravnoteženo politiko do Kitajske. Iz Kremlja so sporočili podobno. Izrazili so upanje za nadaljevanje odnosov med Moskvo in Berlinom, poročajo tuje tiskovne agencije.