Nemčijo po volitvah čaka dolga pot do nove vlade

pripravila Jasna Vrečko

Berlin, 27. septembra - Nemci so v nedeljo izvolili nov zvezni parlament, ki bo največji doslej. Po dosedanjih izračunih naj bi imel 735 poslancev. Matematično gledano je sicer mogoča ponovitev velike koalicije (GroKo), a verjetnejša je koalicija treh strank - ali pod vodstvom socialdemokratov (SPD) ali konservativne unije CDU in CSU. Pot do nove vlade pa je še dolga.