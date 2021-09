Vzgojnemu zavodu Planina ob 70-letnici zahvala predsednika

Postojna, 27. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob 70-letnici delovanja Vzgojnega zavoda Planina in ob tem direktorici Leonidi Zalokar vročil zahvalo zavodu "za izpolnjevanje poslanstva vzgajanja najranljivejše populacije otrok in mladostnikov, da bi bili pripravljeni na samostojno, samozavestno in odgovorno življenje".