Prvi nadzornik Pošte: Družba posluje nad načrti, Kokot uživa zaupanje

Maribor, 27. septembra - Pošta Slovenije po navedbah predsednika nadzornikov Ervina Renka posluje eksponentno in presega za to obdobje načrtovane rezultate. Začasni generalni direktor družbe Tomaž Kokot tudi uživa zaupanje nadzornega sveta. Renko izpostavlja začasnost Kokotovega mandata in napoveduje pravočasno izpeljane postopke imenovanja novega vodstva.