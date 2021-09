V NUK razstava Kartografski zakladi slovenskega ozemlja

Ljubljana, 28. septembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) danes odpirajo razstavo Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Na ogled bodo pomembnejši zgodovinski zemljevidi slovenskega ozemlja od prvih znanih samostojnih prikazov v 16. stoletju vse do znanega Zemljovida slovenskih dežel in pokrajin Petra Kozlerja iz leta 1853.