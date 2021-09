Varuh vladi predlagal dostop do zdravstvenih storitev s hitrim testiranjem, ne le s pogojem PCT

Ljubljana, 27. septembra - Varuh človekovih pravic vladi predlaga, naj brezplačno hitro testiranje omogoči vsem uporabnikom zdravstvenih storitev, za dostop do katerih morajo sedaj izpolnjevati pogoj PCT. Po oceni varuha bi zdravstveni sistem s tem zaščitili pred novimi koronavirusnimi okužbami, predvsem pa bi zagotovili dostop do zdravstvenih storitev, so sporočili.