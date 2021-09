Svet UKC Ljubljana danes o kandidatih za generalnega direktorja, prispela še ena prijava

Ljubljana, 27. septembra - Svet UKC Ljubljana bo danes odločal med kandidati za generalnega direktorja UKC, so potrdili v UKC. Kandidata Jože Golobič in Gordana Živčec Kalan sta se članom sveta predstavila že prejšnji teden, danes pa se bo predstavil še en kandidat, katerega prijavo so v UKC prejeli prejšnji teden, a je bila oddana pravočasno, je neuradno izvedela STA.