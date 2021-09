Šolsko ministrstvo odobrilo sofinanciranje naložb tudi v več koroških občinah

Slovenj Gradec/Radlje ob Dravi/Muta, 27. septembra - Med naložbami v vrtce in šole, ki so bile po julija zagotovljenih dodatnih sredstvih za šolsko ministrstvo dodatno izbrane za sofinanciranje v obdobju 2022-2024, je tudi sedem naložb na Koroškem. Sofinanciranje načrtovanih naložb se tako obeta občinam Mislinja, Slovenj Gradec, Muta, Radlje ob Dravi, Črna na Koroškem in Dravograd.