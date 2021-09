Literarna nagrada pont letos v roke Janu Wagnerju

Koper, 27. septembra - Dobitnik evro-sredozemske literarne nagrade pont je nemški pesnik, esejist in prevajalec Jan Wagner. Nagrado podeljujeta Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Beletrina, ob podpori Mestne občine Koper za literarne dosežke, usmerjene v preseganje meja in iskanje mostov med različnimi družbenimi skupinami, kulturnimi in verskimi skupnostmi.