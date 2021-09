V nesreči v Parecagu umrl motorist

Koper, 26. septembra - V Parecagu je danes okoli 14. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je 70-letni voznik avtomobila pri zavijanju levo preko polne črte izsilil prednost 42-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal iz Seče. Motorist trčenja ni uspel preprečiti in je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Koper.