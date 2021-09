Švicarji glasovali za možnost zakonske zveze za vse

Bern, 26. septembra - Švicarji so danes na referendumu podprli možnost sklenitve zakonske zveze za vse. Za to, da se istospolnim parom omogoči sklenitev zakonske zveze, je glede na končne izide glasovalo 64,1 odstotka volivcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za so večinsko glasovali volivci v vseh kantonih, tudi najbolj konservativnih.