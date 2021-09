Real Madrid ni izkoristil spodrsljaja Atletico Madrida

Madrid, 25. septembra - Nogometaši Real Madrida so v 7. krogu španskega prvenstva vknjižili drugi remi in ostali na vrhu razpredelnice. Pred domačimi gledalci so se z Villarrealom razšli brez zadetkov. Po presenetljivem porazu branilca naslova, Atletico Madrida, ima Real Madrid po nepopolnem krogu tri točke več od mestnega tekmeca ter Seville, ki ima tekmo manj.