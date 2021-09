Ministrica Jaklitscheva obisk pri Slovencih v ZDA nadaljevala v Wisconsinu

New York, 25. septembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je obisk pri ameriških Slovencih, ki ga je začela 16. septembra, v petek nadaljevala v državi Wisconsin, kjer živi okoli 6500 oseb slovenskega izvora. Danes in v nedeljo, ko obisk konča, pa se bo srečala s slovensko skupnostjo v državi Illinois.

Ministrica se je v Milwaukeeju v petek dopoldan najprej srečala s predsednico Slovenskega umetniškega sveta Christino Carroll, nato je obiskala Univerzo Wisconsin Milwaukee in knjižnico Golda Meir, ki hrani slovensko muzikološko zbirko z več kot 2000 notnimi zapisi slovenskih skladateljev, vinilnimi ploščami in zgoščenkami s slovensko glasbo od zvočnih zapisov ameriške slovenske polke pa do del sodobnih slovenskih skladateljev.

Gre za eno največjih zbirk slovenskega glasbenega gradiva zunaj Slovenije. Slovenska izseljenca Frank in Mary Ermenc sta leta 1981 ustanovila spominski sklad, za katerega sta darovala 100.000 dolarjev za slovensko glasbeno zbirko ter 50.000 dolarjev za promocijo slovenske glasbe.

Sledil je obisk v Slovenskem parku Triglav. To je letovišče v bližini Milwaukeeja, ki so ga pred 60 leti uredili pripadniki slovenske begunske emigracije po drugi svetovni vojni. Združeni so v Slovenskem kulturnem društvu Triglav Milwaukee. V parku je večnamenska dvorana, ob njej kapelica sv. Cirila in Metoda, več počitniških hiš v lasti članov društva, manjše jezero, ob njem pa miniaturna cerkev.

Na slovesnosti v počastitev 30-letnice slovenske samostojnosti in 60-letnice parka Triglav so se zbrali tako člani omenjenega društva kot predstavniki drugih slovenskih organizacij (KSKJ, SNPJ, Slovenski umetniški svet). Ministrica se je rojakom med drugim zahvalila za dolgoletno zvestobo slovenstvu in Sloveniji ter njihov izjemen prispevek k priznanju Slovenije pred tridesetimi leti.

Slovenskemu umetniškemu svetu je čestitala ob 35-letnici delovanja, parku Triglav pa je ob 60-letnici delovanja vročila priznanja urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter slovensko zastavo s posvetilom predsednika države Boruta Pahorja.

Ministrica je obisk začela v Clevelandu, kjer je v organizaciji generalnega konzulata pod vodstvom Alenke Jerak v mestni hiši potekala osrednja slovesnost ob 30. obletnici samostojne Slovenije. Na njej so med drugim odprli razstavo Tehničnega muzeja Slovenije. V času njenega obiska so se v Clevelandu nadaljevali Slovenski dnevi z raznimi prireditvami.

V ponedeljek 20. septembra je obiskala Slovence v New Yorku, med drugim cerkev sv. Cirila in se udeležila sprejema v čast 30. obletnice samostojnosti v organizaciji veleposlanika pri ZN Boštjana Malovrha, ki je potekal v času 76. zasedanja Generalne skupščine ZN z udeležbo predsednika Pahorja in zunanjega ministra Anžeta Logarja.

V sredo je potem obiskala Bethlehem v Pensilvaniji, kamor se je v preteklosti naselilo okoli sedem tisoč Slovencev, večinoma iz Prekmurja. Pred 25 leti je prišlo do pobratenja mesta z Mursko Soboto in vezi so žive tudi danes. V mestu sta tudi dve slovenski cerkvi. Luteransko cerkev sv. Janeza so v drugem desetletju 20. stoletja sezidali prekmurski rojaki in je tudi v njihovi lasti. Slovenci so v istem obdobju zgradili tudi katoliško cerkev Sv. Jožefa.

Iz Bethlehema je odpotovala v Indianapolis v zvezno državo Indiano, kjer je obiskala nekdanjo župnijo Sv. Trojice, Slovenski narodni dom (Nash) in se srečala s predstavniki Slovenske skupnosti. Danes obiskuje Joliet v Illinoisu, v nedeljo pa še Lemont. To sta mesti z močno slovensko skupnostjo, ki ležita blizu Chicaga.